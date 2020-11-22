Появились новости о наследниках Джигарханяна

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В 2015 году артист с ней развелся ради женитьбы на Виталине Цымбалюк-Романовской. Однако брак просуществовал недолго и рассыпался со страшным скандалом.

После этого состояние здоровья Джигарханяна ухудшилось, и к нему вернулась из Америки Татьяна.

Рудинштейн рассказывал, что супруги вновь вступили в брак.

Однако эту информацию не подтверждают друзья и коллеги покойного мэтра.

В театре которым руководил Джигарханян, подобными сведениями никто не располагает.

Его близкий друг Артур Согомонян сообщил журналистам «Комсомольской Правды», что в последнее время 85-летний актер настолько плохо себя чувствовал, что ему было не до женитьбы.

Так что, скорее всего, наследником Армена Джигарханяна будет его приемный сын Степан.

Как ранее писал «Рамблер», после смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе.