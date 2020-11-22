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Директор Ротару рассказал о возвращении певицы в Россию 

РИА Новости и ещё 1 21 минуту назад
Ротару возвращается в Россию
Фото: РИА Новости
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил о планах певицы вернуться в Россию для выступлений.

"София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", — рассказал Лавров изданию "Собеседник".

Представитель артистки уточнил, что выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным.

"У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", — подчеркнул он.

Лавров добавил, что из-за пандемии коронавируса Ротару осталась без концертов. По его словам, гонорар исполнительницы вырос из-за колебания курса валюта, однако она отказывается снижать стоимость своих выступлений.
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Однако уже в 2019 году она дала несколько концертов в России.
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Шоу-бизнес , Сергей Лавров , София Ротару , ИД "Собеседник" , Москва
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