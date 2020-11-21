Аллегрова рассказала, что сделать с «новогодним огоньком»

Ирина Аллегрова уверена, что формат передачи не следует менять.
Аудитория, которая смотрит «новогодние огоньки» — это люди старшего возраста.
Молодежь не встречает праздник, сидя часами у телевизора.
А немолодые люди, как правило, консервативны, и всякие нововведения их только отпугнут.
«Огонек» есть «Огонек», и его, на мой взгляд, надо оставлять в том виде, в каком он был раньше. Какие-то навороты, новые изыски, они, безусловно, нужны во многих вещах. Но какие-то вещи традиционные, на мой взгляд, должны оставаться», — сказала она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Как ранее писал «Рамблер», по данным опроса, который провел сервис Superjob, Валерий Меладзе не попал в топ-5 самых желанных для зрителей исполнителей.
Публика хочет видеть Аллу Пугачеву, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светлану Лободу и Зиверт.