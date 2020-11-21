Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Аллегрова рассказала, как поступить с «новогодним огоньком» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Аллегрова рассказала, что сделать с «новогодним огоньком»
Фото: РИА Новости
Ирина Аллегрова уверена, что формат передачи не следует менять.
Аудитория, которая смотрит «новогодние огоньки» — это люди старшего возраста.
Молодежь не встречает праздник, сидя часами у телевизора.
А немолодые люди, как правило, консервативны, и всякие нововведения их только отпугнут.

«Огонек» есть «Огонек», и его, на мой взгляд, надо оставлять в том виде, в каком он был раньше. Какие-то навороты, новые изыски, они, безусловно, нужны во многих вещах. Но какие-то вещи традиционные, на мой взгляд, должны оставаться», — сказала она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Как ранее писал «Рамблер», по данным опроса, который провел сервис Superjob, Валерий Меладзе не попал в топ-5 самых желанных для зрителей исполнителей.
Публика хочет видеть Аллу Пугачеву, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светлану Лободу и Зиверт.
Видео дня. Мощный взрыв котельной в Вологде.Часть города - без тепла
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Валерий Меладзе , Николай Басков , Светлана Лобода , Ирина Аллегрова , Алла Пугачева , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
01:21
Массовая драка украинских гандболисток попала на видео
Происшествия
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
01:02
Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео
В мире Политика
Пьяный начальник уголовного розыска подрался с полицейскими и попал на видео
00:42
Пьяный начальник уголовного розыска подрался с полицейскими и попал на видео
Происшествия
Мужчина с топором повредил машины в Москве и попал на видео
00:49
Мужчина с топором повредил машины в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Ребенок помешал рэперше снять ролик в корсете и попал на видео
00:16
Ребенок помешал рэперше снять ролик в корсете и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео с церемонии прощания с Романом Виктюком
00:56
Появилось видео с церемонии прощания с Романом Виктюком
Появилось видео с места взрыва в Нур-Султане
00:45
Появилось видео с места взрыва в Нур-Султане
Происшествия
Пауэрлифтер отжал от груди двух человек и попал на видео
00:44
Пауэрлифтер отжал от груди двух человек и попал на видео
Общество
Задержания на акциях протеста в Ереване попали на видео
01:48
Задержания на акциях протеста в Ереване попали на видео
В мире Происшествия
Вандалы изуродовали дорогостоящую иномарку и попали на видео
00:59
Вандалы изуродовали дорогостоящую иномарку и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть