Аллегрова рассказала, что сделать с «новогодним огоньком»

«Огонек» есть «Огонек», и его, на мой взгляд, надо оставлять в том виде, в каком он был раньше. Какие-то навороты, новые изыски, они, безусловно, нужны во многих вещах. Но какие-то вещи традиционные, на мой взгляд, должны оставаться», — сказала она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».