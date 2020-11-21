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«Мы потеряли Сергея, которого все любили»: Баста поссорился с Шнуровым 

Ирина Лебедева 50 минут назад
«Мы потеряли Сергея, которого любили»: Баста о Шнурове
Фото: РИА Новости
Очередной этап шоу «Голос» ознаменовался очередным скандалом.
В центре конфликта — вновь неугомонный Сергей Шнуров.
Он поругался с Василием Вакуленко (рэпер Баста) из-за выступления Кристины Светличной и Василия Пасечника с песней Олега Газманова «Единственная моя». Об этом сообщает «Собеседник».
Номер подопечных Басты был оформлен как танец дамы и офицера.

«Я не ожидал такого официоза от Басты… Причем поставил это тот человек, который написал великолепную вещь «Жора, где ты был?» Вот здесь я Жору этого не увидел… Василий чувствует конъюнктуру», — возмутился Шнуров.

Баста в долгу не остался

«Такое ощущение, то Сергей говорит про себя, — парировал Баста. Мы потеряли Сергея, которого все любили. Мы молились на него. Ладно, где Жора. Где Шнур? Его больше нет. Никто не мог представить вас, Сергей, с зачесанными волосиками назад».

Как ранее писал «Рамблер», сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в них красиво в украшенных масках и бальных перчатках.
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Шоу-бизнес , Баста , Сергей Шнуров , Олег Газманов
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