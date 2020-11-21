«Мы потеряли Сергея, которого любили»: Баста о Шнурове

«Такое ощущение, то Сергей говорит про себя, — парировал Баста. Мы потеряли Сергея, которого все любили. Мы молились на него. Ладно, где Жора. Где Шнур? Его больше нет. Никто не мог представить вас, Сергей, с зачесанными волосиками назад».