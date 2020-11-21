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«Муж ее просто раздел и разул»: подруга о разводе Кабо

Ирина Лебедева
8 минут назад
В алтайском городе-курорте Белокуриха прошел Международный фестиваль сказочного жанра детского и семейного кино «Хрустальные ключи». Его президентом стала актриса Ольга Кабо.
«Муж ее просто раздел и разул»: подруга о разводе Кабо
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правда, лично присутствовать на мероприятии она смогла недолго – прилетела всего на пару дней.
Дело в том, что она недавно развелась с мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым. Бизнес теперь уже бывшего супруга прогорел, он должен кредиторам 362 млн рублей. Об этом пишет Экспресс Газета.
Теперь идут суды. Несмотря на долгий брак и наличие общего сына, мужчина полон решимости отсудить у бывшей семьи все, что только можно.
«Оля же свои две квартиры в свое время отдала мужу для развития его бизнеса, а потом еще одну купила. Да, они были уже в браке, но эту недвижимость она лично для себя приобрела. И вдруг у Николая возникают проблемы, копятся долги. И эту самую квартиру теперь можно использовать для погашения хвостов. Сейчас Кабо отвоевывает право на жилплощадь. Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль», - приводит Экспресс Газета слова подруги Ольги Кабо.
Как ранее писал «Рамблер», перед разводом в подмосковном арбитражном суде Разгуляев был признан банкротом.
Причем иск о признании несостоятельности он подал сам.
Шоу-бизнес,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,Белокуриха,
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