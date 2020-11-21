«Муж ее просто раздел и разул»: подруга о разводе Кабо

«Оля же свои две квартиры в свое время отдала мужу для развития его бизнеса, а потом еще одну купила. Да, они были уже в браке, но эту недвижимость она лично для себя приобрела. И вдруг у Николая возникают проблемы, копятся долги. И эту самую квартиру теперь можно использовать для погашения хвостов. Сейчас Кабо отвоевывает право на жилплощадь. Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль», - приводит Экспресс Газета слова подруги Ольги Кабо.