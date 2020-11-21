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Стало известно, что получит Ротару за выступление на «Песне года» 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Стало известно, что получит Ротару за «Песню года»
Фото: Instagram
София Ротару уже целый год не была в столице России. Пандемия спутала все планы и у заказчиков и у артистов.
Концертный директор звезды Сергей Лавров рассказал о том, какова позиция Софии Михайловны в свете изменившейся из-за коронавируса ситуации.

«Да, выступлений у Софии Михайловны нет. Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет. Плюс ко всему у нее очень дорогая логистика (билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива). В общей сложности набирается сумма на два миллиона. Получается, чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар», — цитирует слова концертного директора «Собеседник»

Ну а у заказчиков у самих режим экономии. Поэтому они выбирают артистов подешевле.
Однако Ротару время от времени выступает бесплатно — для своих друзей.
Так, она пообещала своему давнему хорошему знакомому Игорю Крутому выступить на «Песне года». Она даже готова ради этого отсидеть карантин.

«Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале «Песня года» будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет. А то в прошлом году, когда она выступила на «Песне года», написали: «Денег нет, поехала зарабатывать в Россию», — отметил Сергей Лавров.

Как ранее писал «Рамблер», модель София Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, выйдет замуж за миллионера из списка Forbes.
Избранником родственницы народной артистки СССР стал 31-летний IT-предприниматель и вице-президент по маркетингу крупной компании Денис Жданов.
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Шоу-бизнес , Денис Жданов , София Евдокименко , Сергей Лавров , София Ротару , ИД "Собеседник" , Forbes
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