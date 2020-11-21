Андрей Аршавин долгое время бился за уменьшение алиментов на троих детей, рожденных в гражданском браке с Юлией Барановской.
И вот это произошло. Савеловский суд столицы его иск в итоге удовлетворил.
Телеведущая намерена сражаться и далее. Об этом она рассказала Телеграм-каналу Татлер-Батлер.
«На суде я не присутствовала, это работа моих адвокатов, у меня есть своя. Андрей Сергеевич же был лично. Видимо, у него много свободного времени, которое он тратит на судебные процессы — жаль, не на то, чтобы заниматься своими детьми. Мои адвокаты будут подавать апелляцию. Пойдут до конца, до последней инстанции».
Ранее футболист был обязан отдавать половину своих доходов на — Артема (15 лет), Яну (12 лет), Арсения (8 лет). Теперь же им полагается 3/8.
Суд пересмотрел размер выплат из-за наличия у Аршавина четвертого ребенка — дочери Есении (3 года), родившейся в браке с Алисой Казьминой.
Как ранее сообщал «Рамблер», Алиса Казьмина и Андрей Аршавин объявили о расставании в 2019 году.
Как рассказывала журналистка, муж регулярно ей изменял и в какой-то момент у нее просто кончилось терпение.
В браке у них родилась общая дочь Есения.