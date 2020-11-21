Воля объяснил, в чем причина развода Харламова и Асмус 

Павел Воля в очередном выпуске Comedy Club рассказал публике, почему развелись Гарик Харламов и Кристина Асмус. И даже предъявил виновника несостоявшегося семейного счастья.
По мнению Воли, главный разлучник — это мобильный телефон.
Харламов уделял гаджету значительно большее время, нежели своей супруге. Об этом пишет портал svpressa.ru.
Воля спародировал семейную сцену: Гарик уткнулся в телефон, а Кристина пытается обратить на себя внимание.
«Гарик, мне плохо!», «Ты не уделяешь мне внимания», «Мне предлагают сняться в фильме „Текст“», «Мы разводимся».
Как ранее писал «Рамблер», летом Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст» (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.