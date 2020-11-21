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Воля объяснил, в чем причина развода Харламова и Асмус 

Ирина Лебедева 1 час назад
Павел Воля в очередном выпуске Comedy Club рассказал публике, почему развелись Гарик Харламов и Кристина Асмус. И даже предъявил виновника несостоявшегося семейного счастья.
По мнению Воли, главный разлучник — это мобильный телефон.
Харламов уделял гаджету значительно большее время, нежели своей супруге. Об этом пишет портал svpressa.ru.
Воля спародировал семейную сцену: Гарик уткнулся в телефон, а Кристина пытается обратить на себя внимание.

«Гарик, мне плохо!», «Ты не уделяешь мне внимания», «Мне предлагают сняться в фильме „Текст“», «Мы разводимся».

Как ранее писал «Рамблер», летом Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст» (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Павел Воля , Кристина Асмус , интернет-издание "Свободная пресса"
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