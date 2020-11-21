«Время изменилось»: Пригожин о новогодних заработках

Иосиф Пригожин опроверг устоявшееся мнение о том, что в канун Нового года артисты зарабатывают бешеные деньги.

Он рассказал, что в шоу-бизнесе доходы складываются из выступлений в течение года.

Правда, времен сейчас тяжелые — ранее в месяц у востребованного артиста могло быть по 70 концертов, а теперь если будет 10 — то это уже отличный результат.

«У нас бывали месяца, июль или август, гораздо жирнее, чем декабрь. Поэтому это все разговоры — декабрь, все ждут с нетерпением. Просто конец года, люди ждут праздника уже, соответственно, в декабре бывает достаточно много мероприятий. Сейчас время немножко изменилось. Я вам пример приведу: бывали года, где у Валерии 370 концертов в год было. Ну что, это в декабре можно все отработать? Нет, конечно. Бывали месяца, когда и пятьдесят, и семьдесят, и шестьдесят — такие бывали месяца. А сейчас, я думаю, что если десять — уже счастье», — сообщил продюсер радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее писал «Рамблер», недавно Валерий Меладзе обратился к коллегам по цеху с предложением не сниматься в новогодних телепередачах.

По мнению музыканта, такой демарш обратит внимание властей на катастрофическое положение дел в сфере шоу-бизнеса. Десятки тысяч ее работников лишены заработка практически с начала пандемии.

Иосиф Пригожин высказался в поддержку Меладзе.