«Я сто процентов согласна на такую участь»: Боярская 

Главная героиня большого количества российских блокбастеров, известная, успешная актриса театра и кино заявила, что была бы счастлива стать просто домохозяйкой и посвятить себя детям и дому.

«Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь», — приводят слова Елизаветы news.ru.

Звездный папа актрисы, наверное, был счастлив услышать такие слова.

Михаил Боярский известен своим одиозным мнением, что удел женщины — ее семья.

Но, похоже, Елизавета немного лукавит. Как бы то ни было, от ролей она не отказывается, продолжает сниматься в кино и выступать на сцене Малого Драмтеатра.