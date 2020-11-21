Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Я сто процентов согласна на такую участь»: Боярская 

Ирина Лебедева 37 минут назад
«Я сто процентов согласна на такую участь»: Боярская
Фото: РИА Новости
В интервью для YuoTube-канала Meduza Елизавета Боярская высказала удивительную для ее поклонников мысль.
Главная героиня большого количества российских блокбастеров, известная, успешная актриса театра и кино заявила, что была бы счастлива стать просто домохозяйкой и посвятить себя детям и дому.

«Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь», — приводят слова Елизаветы news.ru.

Звездный папа актрисы, наверное, был счастлив услышать такие слова.
Михаил Боярский известен своим одиозным мнением, что удел женщины — ее семья.
Но, похоже, Елизавета немного лукавит. Как бы то ни было, от ролей она не отказывается, продолжает сниматься в кино и выступать на сцене Малого Драмтеатра.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Елизавета Боярская сменила имидж для роли в спектакле Аллы Дамскер «1926».
В спектакле Боярская сыграет Марину Цветаеву в момент ее развивающегося романа с Борисом Пастернаком.
Видео дня. Мощный взрыв котельной в Вологде.Часть города - без тепла
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елизавета Боярская , Марина Цветаева , Михаил Боярский , Борис Пастернак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
00:39
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Происшествия В мире
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
00:26
Пожар в здании ГУ Росгвардии в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
00:23
Появилось видео тарана ЗИЛом автозака ФСИН в Астрахани
Происшествия
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
00:29
Появилось видео конфликта со смертельным исходом в Петербурге
Происшествия Криминал
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
00:19
Скандал в самолете чемпионки мира по боксу Рогозиной попал на видео
Общество
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
00:12
Момент подрыва авто милиционера в Гродно попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
00:32
Опубликовано видео спасения из плена мальчика под Владимиром
Происшествия
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
02:41
Приговор россиянину за попытку продать секреты ЦРУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
01:45
Появилось видео испытаний украинского «Бурелома»
Армия Оружие
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
00:25
Мужчину убили из-за защитной маски в Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение