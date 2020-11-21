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Дочь Боярского призналась, что мечтает стать домохозяйкой 

News.ru 22 минуты назад
Дочь Боярского рассказала о своей мечте
Фото: globallookpress.com
Елизавета Боярская призналась, что была бы счастлива быть просто домохозяйкой, заниматься домом и детьми. Об этом всегда мечтал её звёздный отец Михаил Боярский, всегда повторявший, что предназначение женщины — семья, а не карьера.
Об этом Боярская рассказала в интервью для YuoTube-канала Meduza.

Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь, — сказала актриса.

На самом деле в жизни Боярской сейчас всё наоборот. Её муж Максим Матвеев сейчас ушёл из театра и посвятил себя кино, она же хочет больше посвящать себя театру. Актриса рассказала, что теперь её ролей в кино будет мало, но зато её можно будет увидеть на сцене Малого драмтеатра на улице Рубинштейна.
К слову, Михаил Боярский, оценивая творчество дочери, говорил, что не гордится ни одной её ролью в кино.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Галустян, Гарик Харламов и Сергей Светлаков являются хорошими юмористами, но до уровня кинематографа они «не созрели». Такое мнение высказал актёр Михаил Боярский. При этом он подчеркнул, что также разделяет юмористов.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Михаил Галустян , Сергей Светлаков , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Максим Матвеев
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