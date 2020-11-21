Дочь Боярского рассказала о своей мечте

Елизавета Боярская призналась, что была бы счастлива быть просто домохозяйкой, заниматься домом и детьми. Об этом всегда мечтал её звёздный отец Михаил Боярский , всегда повторявший, что предназначение женщины — семья, а не карьера.

Об этом Боярская рассказала в интервью для YuoTube-канала Meduza.

Если представить, что я вообще не работаю, а мой муж Максим целыми днями снимается, была бы очень счастлива. Ему интересно, он наслаждается ролями, новыми возможностями, а я занимаюсь детьми. Я сто процентов согласна на такую участь, — сказала актриса.

На самом деле в жизни Боярской сейчас всё наоборот. Её муж Максим Матвеев сейчас ушёл из театра и посвятил себя кино, она же хочет больше посвящать себя театру. Актриса рассказала, что теперь её ролей в кино будет мало, но зато её можно будет увидеть на сцене Малого драмтеатра на улице Рубинштейна.

К слову, Михаил Боярский, оценивая творчество дочери, говорил, что не гордится ни одной её ролью в кино.