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Жена Урганта поразила подписчиков худобой и «вселенской грустью» 

News.ru и ещё 1 9 минут назад
Жена Урганта поразила худобой и «вселенской грустью»
Фото: Вечерняя Москва
Жена Ивана Урганта Наталья Кикнадзе вызвала ажиотаж среди пользователей своим новым образом. Фото супруги на своей странице опубликовал сам ведущий «Вечернего Урганта».
Многодетная мать заметно похудела, сделала короткую стрижку и перекрасила волосы. На фото жена ведущего стоит в чёрном пальто, водолазке и кожаных шортах в тон, на Наталье кружевные чулки и массивнее ботинки.
Блондинка за углом, — подписал фото Иван Ургант.
На фото удивлёнными смайликами отреагировала старшая дочь Натальи Эрика, которая живёт в США, на что ведущий коротко ответил девушке: «Мать твоя». Эрика восхитилась новым образом родительницы, а вот на пользователей он произвёл обратное впечатление.
Подписчики Урганта нашли, что Наталья не только похудела, но и выглядит очень печальной. Многие отметили грусть и тоску в её образе. «Усталость в глазах. Вселенская усталость», «Почему Ваша жена такая грустная? Единственная, кого Вам не удается рассмешить?», «Грусть, печальный взгляд! Нужно срочно развеселить любимую!», — написали в комментариях пользователи, неожиданно отметив, что Иван и Наталья «очень похожи между собой».
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе знают друг друга со школьной скамьи: они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге, а на выпускной Иван сделал предложение Наталье. Но свадьба состоялась лишь спустя много лет после череды других отношений у каждого из пары.
Сейчас у Кикнадзе и Урганта две совместные дочери, которых Иван назвал в честь бабушки и мамы — Нина и Валерия. У Натальи от прежнего брака есть сын Нико и дочь Эрика.
Ранее NEWS.ru сообщал, что двадцатилетняя Эрика Кикнадзе, которую телеведущий Иван Ургант воспитывал с пяти лет, рассказала, как шоумен относится с её темнокожему возлюбленному Мусе, с которым она вместе живёт в США.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Наталья Кикнадзе , Санкт-Петербург
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