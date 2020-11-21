Зрителей «Голоса» возмутил проигрыш Ксении Павроз

Поэт-песенник Инесса Каминская возмутилась проигрышем Ксении Павроз в шоу «Голос».

«После этого поединка и выбора победителя я окончательно сформировала свое мнение об этом проекте, увы… Тут даже сравнивать нечего! Ксения Павроз, Ксюша, ты нереальная русская Тина Тернер», — написала Каминская на своей странице в соцсети Facebook.

«Моя родная! Твой вокал и бешеная энергетика выше всяких похвал! Просто судьи не выдержали такого напора. Еще не вечер», — добавила Каминская.

«Миленькая моя, спасибо. Все хорошо, ну мне так приятно, красавица и мой поэтический кумир. Горжусь, что знаю тебя», — написала в ответ Павроз.

«У меня одного [сложилось такое] ощущение, что шоу превратилось в балаган? (Ксения Павроз здорово спела!)» — написал пользователь Вася Пупкин в комментарии к видеозаписи поединка Ксении Павроз и Сурена Платонова на YouTube-канале «Голос / The Voice Russia».

«По-моему, абсолютно несправедливое решение. Тот момент, когда возраст точно ни о чем не говорит, Ксения все сделала так, как и требовалось, Сурен явно не смог поддержать требуемый уровень…», — считает Daniil Bogomazov.