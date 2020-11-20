Кушинашвили обрушился на Куценко 

Журналист Отар Кушинашвили в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» нелестно отозвался о Гоше Куценко, подчеркнув, что не считает его настоящим актером и профессионалом.
«Гоша Куценко до сих пор наивно верит, что он актер и певец. Человек верит, что фигня, которую он делает, хоть чего-то стоит», — заявил он.
Кушинашвили также назвал «особенно оскорбительным» то, что Куценко был популярнее его.
«Куценко имел несчастье вести со мной дискотеку «Партийная зона». Он был обдолбанный, а я, к сожалению, в форме», — заявил ведущий.
Он также отметил, что актер пользовался успехом и крутил романы с богатыми пожилыми женщинами, а однажды его застали в «момент соития» с такой дамой.
«Рамблер» писал, что Кушинашвили в рамках программы резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово» — «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».
При этом, по мнению журналиста, человек с самой незапятнанной репутацией в российском шоу-бизнесе — это певец Леонид Агутин.