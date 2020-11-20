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Кушинашвили обрушился на Куценко 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
Кушинашвили обрушился на Куценко
Фото: РИА Новости
Журналист Отар Кушинашвили в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» нелестно отозвался о Гоше Куценко, подчеркнув, что не считает его настоящим актером и профессионалом.

«Гоша Куценко до сих пор наивно верит, что он актер и певец. Человек верит, что фигня, которую он делает, хоть чего-то стоит», — заявил он.

Кушинашвили также назвал «особенно оскорбительным» то, что Куценко был популярнее его.

«Куценко имел несчастье вести со мной дискотеку «Партийная зона». Он был обдолбанный, а я, к сожалению, в форме», — заявил ведущий.

Он также отметил, что актер пользовался успехом и крутил романы с богатыми пожилыми женщинами, а однажды его застали в «момент соития» с такой дамой.
«Рамблер» писал, что Кушинашвили в рамках программы резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово» — «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».
При этом, по мнению журналиста, человек с самой незапятнанной репутацией в российском шоу-бизнесе — это певец Леонид Агутин.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Леонид Агутин , Гоша Куценко
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