Кушинашвили обрушился на Куценко 

Журналист Отар Кушинашвили в эфире YouTube -шоу «Что было дальше» нелестно отозвался о Гоше Куценко , подчеркнув, что не считает его настоящим актером и профессионалом.

«Гоша Куценко до сих пор наивно верит, что он актер и певец. Человек верит, что фигня, которую он делает, хоть чего-то стоит», — заявил он.

Кушинашвили также назвал «особенно оскорбительным» то, что Куценко был популярнее его.

«Куценко имел несчастье вести со мной дискотеку «Партийная зона». Он был обдолбанный, а я, к сожалению, в форме», — заявил ведущий.

Он также отметил, что актер пользовался успехом и крутил романы с богатыми пожилыми женщинами, а однажды его застали в «момент соития» с такой дамой.

«Рамблер» писал, что Кушинашвили в рамках программы резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой . Он назвал ее программу «Жить здорово» — «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».