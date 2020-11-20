Стало известно о необычном завещании Виктюка

Смерть великого российского театрального режиссера стала большой трагедией для россиян. Актриса Людмила Погорелова восприняла его смерть как личную утрату.

Во время прощания с артистом, которое проходило в его театре, не присутствовали родные, как это обычно принято. По словам Погореловой, все близкие режиссера проживают во Львове — две сестры, племянники и внучатая племянница. Из-за пандемии коронавируса они не смогли вовремя приехать в Россию для прощания. Из всей семьи у могилы Виктюка присутствовала лишь одна племянница.

"Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил, и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе", — передает слова Погореловой Федеральное агентство новостей

Сразу после церемонии прощания в театре тело Виктюка перевезут на малую родину, где уже заказана панихида. Прощание с режиссером прошло в Москве 20 ноября.