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Звезда театра покойного Виктюка рассказала о его необычном завещании 

Слово и Дело 1 час назад
Стало известно о необычном завещании Виктюка
Фото: РИА Новости
Смерть великого российского театрального режиссера стала большой трагедией для россиян. Актриса Людмила Погорелова восприняла его смерть как личную утрату.
Во время прощания с артистом, которое проходило в его театре, не присутствовали родные, как это обычно принято. По словам Погореловой, все близкие режиссера проживают во Львове — две сестры, племянники и внучатая племянница. Из-за пандемии коронавируса они не смогли вовремя приехать в Россию для прощания. Из всей семьи у могилы Виктюка присутствовала лишь одна племянница.
"Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил, и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе", — передает слова Погореловой Федеральное агентство новостей.
Сразу после церемонии прощания в театре тело Виктюка перевезут на малую родину, где уже заказана панихида. Прощание с режиссером прошло в Москве 20 ноября.
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Шоу-бизнес , Людмила Погорелова , РИА ФАН , Львов , Москва
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