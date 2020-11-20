Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Шнуров предложил превратить корпоративы в балы-маскарады

РИА Новостииещё 1
1 час назад
Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в них красиво в украшенных масках и бальных перчатках.
Шнуров предложил превратить корпоративы в маскарады
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" Перейти в фотобанк© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" Перейти в фотобанк
Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что новогодние корпоративы в Москве можно будет провести до 23.00 и при условии, что одновременно будет присутствовать не более 50 человек.
"Любую самую паршивую ситуацию способна спасти доза здорового креатива. В связи с ограничениями на новогодние корпоративы у меня есть к властям предложение не останавливаться на полдороги и превратить минусы в плюсы. Если гости корпоративов обязаны будут носить маски и перчатки, и снять их можно будет, только находясь за столом, давайте официально переименуем все московские корпоративы в венские балы-маскарады. Перчатки при этом должны быть до локтя, а маски - красиво украшены", - сказал РИА Новости Шнуров.
Также он пошутил, что гости корпоративов волей-неволей будут вынуждены вести себя как английские лорды, собираясь компаниями не больше 50 человек и соблюдая социальную дистанцию.
"Мне кажется, Москва никогда еще не видела таких аристократичных корпоративов, как в этот Новый год", - подчеркнул Шнуров.
Шоу-бизнес,Алексей Немерюк,Сергей Шнуров,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители