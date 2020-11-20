Шнуров предложил превратить корпоративы в маскарады

"Любую самую паршивую ситуацию способна спасти доза здорового креатива. В связи с ограничениями на новогодние корпоративы у меня есть к властям предложение не останавливаться на полдороги и превратить минусы в плюсы. Если гости корпоративов обязаны будут носить маски и перчатки, и снять их можно будет, только находясь за столом, давайте официально переименуем все московские корпоративы в венские балы-маскарады. Перчатки при этом должны быть до локтя, а маски - красиво украшены", - сказал РИА Новости Шнуров.
"Мне кажется, Москва никогда еще не видела таких аристократичных корпоративов, как в этот Новый год", - подчеркнул Шнуров.