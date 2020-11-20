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Появилось видео обращения Боярского к артистам 

Вадим Дроздов 1 час назад
Михаил Боярский призвал артистов не клянчить деньги у государства. Он считает, что известные люди должны самостоятельно решать свои проблемы.
"Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашел бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит, пошел бы водить машину", — заявил Боярский. Возможно артист призвал "ноющих" подключиться к такси, раз все так плохо.
Пригожин на это ответил, что, скорее всего, Михаил Боярский не представляет себе масштаб катастрофы, который сейчас происходит в индустрии.
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Боярский
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