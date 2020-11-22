«Радикальные меры»: съемки «Танцев» приостановлены

«У всех остальных участников со здоровьем все было в порядке, поэтому они были допущены до отборочного концерта. Но эта ситуация наглядно убедила нас, что невозможно надеяться на то, что вирус просто обойдет нас стороной. Поэтому мы вынуждены были пойти на радикальные меры» — сказал один из наставников шоу Егор Дружинин в интервью «Вокруг. ТВ».