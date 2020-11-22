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ТНТ приостановил съемки шоу «Танцы». «Это радикальные меры» 

Ura.Ru и ещё 3 43 минуты назад
«Радикальные меры»: съемки «Танцев» приостановлены
Фото: Instagram
Телеканал ТНТ приостановил съемки последнего сезона шоу «Танцы». Один из участников проекта — Раш — получил положительный тест на коронавирус, также в больнице находится хореограф Игорь Рудник. Об этом было объявлено в последнем эфире программы.

«У всех остальных участников со здоровьем все было в порядке, поэтому они были допущены до отборочного концерта. Но эта ситуация наглядно убедила нас, что невозможно надеяться на то, что вирус просто обойдет нас стороной. Поэтому мы вынуждены были пойти на радикальные меры» — сказал один из наставников шоу Егор Дружинин в интервью «Вокруг. ТВ».

По словам генпродюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, создатели проекта планируют возобновить съемки в 2021 году.

«Обязательно поставим красивую точку в последнем сезоне», — цитирует его «Стархит».

«Танцы» — телевизионное шоу, стартовавшее на канале в 2014 году. Участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России и главный приз в размере 3 млн рублей. В этом году организаторы проекта объявили, что седьмой сезон станет последним. Шоу обычно выходит по субботам в 20:00, но в программе на следующую неделю проекта уже нет.
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Шоу-бизнес , Игорь Рудник , Егор Дружинин , StarHit , Рио , США
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