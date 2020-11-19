«Стыдно даже читать!»: фанаты набросились на Пригожина 

Поклонники раскритиковали продюсера Иосифа Пригожина за шутку о коронавирусе.

Пригожин поделился в Instagram стишком про маленького мальчика, который ходил в гости к бабушке без маски и получил сразу две выгоды: «антитела и квартиру в Москве».

Черный юмор пришелся не по душе подписчикам продюсера. В комментариях назвали шутку не смешной и даже заподозрили у мужа Валерии «проблемы с головой».

«Думаете это смешно?», «И это вызывает смех? … печально…», «Идиотский стих», «Это вы тот мальчик? Не смешно вообще! Особенно тем людям, у которых умерли родные! Отписываюсь!», «Это сейчас неуместно! Вы же взрослый человек!», «Стыдно даже читать… тупость, хамство… может стихи в красной зоне почитаете пациентам?», «У него с головой реально проблемы», — отреагировали на публикацию подписчики.

Как сообщал «Рамблер», ранее Иосиф Пригожин сравнил популярных рэперов и блогеров с торговцами наркотиками. По словам продюсера, современные музыканты «обезьянничают, воруют биты, воруют тексты, на русский язык перетаскивают и начинают „факать“ с утра до ночи».