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Не мой удел: Боярский жестко ответил Садальскому 

Вероника Полынина 59 минут назад
Не мой удел: Боярский жестко ответил Садальскому
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Боярский ответил своему коллеге Станиславу Садальскому, упрекнувшего его в том, что у него «сын миллиардер».

«Мне очень приятно, что у меня сын миллиардер, который помогает семье. Я и сам миллиардер», — заявил Боярский изданию Daily Storm.

При этом Боярский отметил, что не собирается принимать помощь от кого бы то ни было. По его словам, «получать подачки» — «это удел Садальского».

«Мой удел — быть мужчиной и содержать семью», — заключил актер.

Как писал «Рамблер», ранее Михаил Боярский раскритиковал артистов, которые жалуются на невозможность заработать во время пандемии коронавируса. Боярский отметил, что артисты-мужчины должны уметь зарабатывать не только своей непосредственной деятельностью. Садальский согласился, что артист не имеет права жаловаться, но напомнил, что у Боярского сын миллиардер, которого он в свое время «пристроил» на хорошее место через свои «питерские связи».
«У Боярского сын миллиардер»: Садальский напомнил актеру о его богатствах
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Шоу-бизнес , Михаил Боярский
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