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Цымбалюк-Романовская решила остричь волосы из-за смерти Джигарханяна 

News.ru и ещё 2 24 минуты назад
Бывшая жена Джигарханяна «обнулилась»
Фото: Instagram
Экс-супруга покойного актёра Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, накануне девяти дней со дня смерти артиста решила остричь волосы. Светская львица поспешила посетить парикмахерскую и рассказала об этом своим подписчикам в Instagram.

Обнуляемся, — написала Цымбалюк-Романовская в социальной сети.

По её словам, она спросила у мастера, могут ли обрезанные волосы убрать «плохую информацию». Парикмахер многозначительно ответила, что стрижка «убирает всё, весь негатив».
К сожалению фанатов, Цымбалюк-Романовская не продемонстрировала конечный результат преображения. Ограничилась только тем, что по возвращении домой решила дополнительно очистить пространство с помощью церковной свечи.
В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.
Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.
Ранее NEWS.ru писал, что все расходы по похоронам Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян
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