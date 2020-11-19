«Евровидение» изменило правила

Организаторы "Евровидения" изменили условия участия. С 2021 года артисты должны будут заранее записывать свои выступления. Это предусмотрено на тот случай, если ограничительные меры в связи с пандемией будут действовать в момент проведения конкурса, и исполнители не смогут выступить вживую.

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» предупредили, что главным условием является уникальность записи. Согласно новым правилам, артисты предварительно записывают свои выступления в студии, а затем предоставляют видео. При этом организаторы конкурса должны будут находиться на прямой связи и наблюдать процесс. Саму запись запрещено где-либо публиковать до начала состязания.

В официальном заявлении «Евровидения» подчеркивается, что запись будет служить гарантом выступления артиста на конкурсе. За съемку музыкального клипа будет отвечать национальный вещатель каждой страны. Время одной сессии — 60 минут. До ее начала вещатель должен будет проконсультироваться с координатором конкурса относительно графика и съемочных планов.

На такие меры организаторы песенного состязания были вынуждены пойти из-за ситуации с коронавирусом. Не исключено, что в 2021 году артисты не смогут приехать в Роттердам и выступить на сцене концертного зала Ahoy, где будут присутствовать жюри и зрители.

«Перед началом мероприятия каждая вещательная компания предоставит запись, которую можно будет использовать на случай, если участник не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии, а также если артист находится на карантине у себя в стране», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Евровидения».

Ранее организаторы «Евровидения» назвали четыре возможных варианта проведения музыкального конкурса в 2021 году. Благоприятный исход будет напрямую зависеть от ситуации с пандемией и появления надежной вакцины от COVID-19. В первом случае мероприятие пройдет в обычном режиме со зрителями. Предполагается, что репетиции и выступления исполнителей состоятся на арене Ahoy в Роттердаме. Делегации всех стран также смогут беспрепятственно перемещаться по городу и посещать мероприятия.

Второй вариант предполагает социальное дистанцирование в 1,5 метра между всеми конкурсантами и зрителями. Кроме того, количество членов делегации из каждой страны и представителей СМИ обещают сократить. Сидячие места в зале будут распределяться методом жеребьевки. Если человек проиграет, то деньги за билет ему вернут.

Третий сценарий не исключает, что границы некоторых стран к 2021 году по-прежнему окажутся закрытыми. В этом случае артисты, которые не смогут приехать в Роттердам, выступят у себя на родине, остальные же споют на сцене в Ahoy вживую. Помимо этого, присутствующих на конкурсе обяжут соблюдать дистанцию.

Наконец, согласно четвертому сценарию «Евровидение» пройдет в условиях карантина без зрителей. Каждый участник выступит из своей страны, а затем все трансляции объединят в единое телешоу с Ahoy в Роттердаме. В таком формате пройдет детское «Евровидение» в ноябре этого года.

Окончательное решение по тому, как пройдет состязание, будет принято в начале 2021 года.

Россию на конкурсе представит группа Little Big, которая получила это право еще в прошлом году. «Евровидение-2020» было отменено из-за пандемии коронавируса, но коллектив сохранил возможность представить страну в будущем году.