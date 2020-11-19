Шнуров отреагировал на иск от Лозы 

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на иск от певца и композитора Юрия Лозы, недовольного нецензурным стихотворением, в котором Шнуров высмеял вручение государственной награды Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Шнуров обратился к Лозе у себя в Instagram.

"Дни последние вечность несут! Собирается мертвое воинство! Хочет как-то поднять через суд Ущемленное мини достоинство", — посмеялся рокер.

В исковом заявлении Лоза и его адвокат Глеб Шумилов потребовали от Сергея Шнурова извинений за то, что он порочит честь и достоинство, а также деловую репутацию истца. Шнуров может извиниться в прозе или стихотворной форме, уточнял представитель Лозы.