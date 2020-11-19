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Пелагея пытается взыскать с Телегина имущество на $5 млн 

Вести Подмосковья и ещё 2 19 ноября 2020
Пелагея пытается взыскать с Телегина $5 млн
Фото: РИА Новости
Певица Пелагея в судебном порядке пытается взыскать с хоккеиста Ивана Телегина имущество в размере $5 млн Об этом пишут журналисты ФАН.
Друзья спортсмена тревожатся, что этот брак ударит по благосостоянию спортсмена, а не только по его душевному равновесию. Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина идет уже на протяжении шести месяцев. Все это время пара продолжает делить имущество. Пока к согласию певице и спортсмену прийти не удалось.
У пары есть недвижимость в Москве. Это квартира в центре столицы за 85 миллионов рублей. Также у пары есть загородный дом за 50 миллионов рублей. Пелагея претендует на квартиру и дом. Она утверждает, что квартиру ей подарила мама, а дом она строила сама. Телегин заявил, что Пелагея обманывает.
Адвокат певицы настаивает на том, сумму банковского счета необходимо разделить пополам. Пелагея также внесла в перечень все ювелирные украшения и бытовую технику. Поп-исполнительница рассчитывает взыскать с Ивана Телегина имущество на $2-5 млн
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Шоу-бизнес , Иван Телегин , Москва
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