Пелагея пытается взыскать с Телегина $5 млн

Певица Пелагея в судебном порядке пытается взыскать с хоккеиста Ивана Телегина имущество в размере $5 млн Об этом пишут журналисты ФАН.

Друзья спортсмена тревожатся, что этот брак ударит по благосостоянию спортсмена, а не только по его душевному равновесию. Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина идет уже на протяжении шести месяцев. Все это время пара продолжает делить имущество. Пока к согласию певице и спортсмену прийти не удалось.

У пары есть недвижимость в Москве. Это квартира в центре столицы за 85 миллионов рублей. Также у пары есть загородный дом за 50 миллионов рублей. Пелагея претендует на квартиру и дом. Она утверждает, что квартиру ей подарила мама, а дом она строила сама. Телегин заявил, что Пелагея обманывает.

Адвокат певицы настаивает на том, сумму банковского счета необходимо разделить пополам. Пелагея также внесла в перечень все ювелирные украшения и бытовую технику. Поп-исполнительница рассчитывает взыскать с Ивана Телегина имущество на $2-5 млн