Фото Пугачевой до «пластики» шокировало россиян

Фотография была опубликована на фан-странице семилетней дочери Пугачевой Елизаветы в Instagram. На снимке певица изображена сидящей в кресле на приусадебном участке. На артистке белый халат, а на ее лице совсем нет макияжа. Сзади Пугачево стоит Максим Галкин, который положил свои руки на плечи примадонны.

«Любовь раскрывает человека с неожиданной стороны — его уму позавидовали бы гении, — говорится в подписи к снимку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фото. Некоторые нашли очередной повод высказаться об уникальном таланте артистки. Другие обратили пристальное внимание на ее внешность.

«Зачем бабку не накрашенную сливаешь, чтоб тебя», — написала пользовательница под ником assadasas12345.

«Постарела…» — отметила katerina.tcherenkova.

«Ужас! Что за фото!? Бабуля с внучком!» — констатировала gagarinka541.

Журналисты предположи, что фото было сделано еще до того, как Пугачева легла под нож пластического хирурга.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пластический хирург Анастасия Борисенко перечислила, какие косметические процедуры и пластические операции перенесла Алла Пугачева, чтобы выглядеть так, как она выглядит сейчас. По словам эксперта, примадонне регулярно делают подтяжку лица, а ранее удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век. Хирург отметила, что пластических операций хватает в среднем на 10-15, поэтому неудивительно, что Пугачева обращается к косметологам постоянно. Из последних процедур Борисенко заметила, что певице приподняли брови «по канонам красоты», «прооперировали» глаза.