Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Фото Пугачевой до «пластики» повергло в шок россиян 

Павел Тиунов 1 час назад
Фото Пугачевой до «пластики» шокировало россиян
Фото: ТАСС
Поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина опубликовали фото примадонны до проведения омолаживающих косметологических процедур и пластических операций, сообщает издание «Дни.ру». Фанаты певицы ужаснулись снимку.
Фотография была опубликована на фан-странице семилетней дочери Пугачевой Елизаветы в Instagram. На снимке певица изображена сидящей в кресле на приусадебном участке. На артистке белый халат, а на ее лице совсем нет макияжа. Сзади Пугачево стоит Максим Галкин, который положил свои руки на плечи примадонны.

«Любовь раскрывает человека с неожиданной стороны — его уму позавидовали бы гении, — говорится в подписи к снимку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на фото. Некоторые нашли очередной повод высказаться об уникальном таланте артистки. Другие обратили пристальное внимание на ее внешность.
«Зачем бабку не накрашенную сливаешь, чтоб тебя», — написала пользовательница под ником assadasas12345.
«Постарела…» — отметила katerina.tcherenkova.
«Ужас! Что за фото!? Бабуля с внучком!» — констатировала gagarinka541.
Журналисты предположи, что фото было сделано еще до того, как Пугачева легла под нож пластического хирурга.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пластический хирург Анастасия Борисенко перечислила, какие косметические процедуры и пластические операции перенесла Алла Пугачева, чтобы выглядеть так, как она выглядит сейчас. По словам эксперта, примадонне регулярно делают подтяжку лица, а ранее удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век. Хирург отметила, что пластических операций хватает в среднем на 10-15, поэтому неудивительно, что Пугачева обращается к косметологам постоянно. Из последних процедур Борисенко заметила, что певице приподняли брови «по канонам красоты», «прооперировали» глаза.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
01:26
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
Общество Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
00:29
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение