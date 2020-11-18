Стало известно о мизерной пенсии Лозы 

«Телепрограмма» выяснила, какие пенсии получают российские знаменитости. Оказалось, что благодаря бонусам за стаж и заслуги выплаты далеки от среднестатистических.
Самая маленькая пенсия — 12 тысяч рублей — у музыканта Юрия Лозы. За ним следует телеведущая Роза Сябитова: доплаты ей также не полагаются, она получает 14 тысяч рублей в месяц.
Телеведущая Елена Ханга получает 23 тысячи в месяц. Пенсия Андрея Макаревича, имеющего звание ветерана труда, — 26 тысяч.
Дрессировщику Юрию Куклачеву начисляют 45 тысяч рублей с учетом прибавки за звание народного артиста. А заслуженный артист России Станислав Садальский получает 50 тысяч, большая часть их которых — доплата за звание.
Пенсия певца Бориса Моисеева — 55 тысяч рублей, 30 из которых — надбавка за звание заслуженного артиста.
Актеры Юрий Стоянов и Лариса Лужина (народный артист России и народная артистка РСФСР) получают по 62 тысячи рублей каждый.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ рассказали о пенсии Аллы Пугачевой: благодаря надбавке за звание народной артистки СССР певица получает 47 тысяч рублей.
Также сообщалось, что звание заслуженной артистки России позволяет певице Алене Свиридовой получать пенсию в 41 тысячу рублей. Певице Лолите Милявской назначили пенсию в 21 тысячу рублей.