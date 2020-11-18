«Воруют тексты»: Пригожин обрушился на рэперов 

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» обрушился с критикой на рэперов и блогеров, творчество которых назвал «шлаком». По его словам, современные музыкальные творцы всё воруют с Запада.
Пригожин подчеркнул, что изначальный смысл культуры — воспитывать человека, а не только его развлекать. Популярные сегодня рэперы и блогеры, по его словам, занимаются «халтурой».
«Они обезьянничают, воруют биты, воруют тексты, на русский язык перетаскивают и начинают «факать» с утра до ночи», — пояснил он.
Молодые люди, отметил супруг певицы Валерии, «ведутся на эту историю», сравнив современных музыкантов с торговцами наркотиками. Пригожин подчеркнул, что раньше творцы делали «музыку ради музыки». Сегодня, по его словам, музыка — это «шлак», который делается, «чтобы наколотить бабок».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что блогеры, ставшие современными музыкантами, по большей части не привносят в культуру ничего нового и оригинального, поскольку перерабатывают уже известные композиции. Учитывая, что на подобное творчество есть отклики в Сети, Пригожин констатировал, что в настоящее время каждая «кухарка-доярка» может выйти на сцену и стать звездой. При этом, по его словам, в отличие от серьезных артистов, они позволяют себе ругаться матом со сцены, что непозволительно. Пригожин поставил в один ряд рэпера Моргенштерна и Сергея Шнурова, отметив, что они не воспитывают в молодежи музыкальный вкус, а «уродуют» молодое поколение.