«Воруют тексты»: Пригожин обрушился на рэперов 

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» обрушился с критикой на рэперов и блогеров, творчество которых назвал «шлаком». По его словам, современные музыкальные творцы всё воруют с Запада.

Пригожин подчеркнул, что изначальный смысл культуры — воспитывать человека, а не только его развлекать. Популярные сегодня рэперы и блогеры, по его словам, занимаются «халтурой».

«Они обезьянничают, воруют биты, воруют тексты, на русский язык перетаскивают и начинают «факать» с утра до ночи», — пояснил он.

Молодые люди, отметил супруг певицы Валерии , «ведутся на эту историю», сравнив современных музыкантов с торговцами наркотиками. Пригожин подчеркнул, что раньше творцы делали «музыку ради музыки». Сегодня, по его словам, музыка — это «шлак», который делается, «чтобы наколотить бабок».