«Хватит ныть»: Витас пристыдил шоу-бизнес 

Певец Витас высказался по поводу жалоб представителей отечественного шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии, сообщает Starhit. Артист посоветовал коллегам по сцене перестать думать «о бабле» и войти в положение руководства федеральных каналов.

По словам Витаса, жалобы артистов на то, что они умирают от голода выглядят смешно, поскольку в них «могут поверить только Харламов и Гузеева». При этом он посоветовал звездам перестать распродавать свои вещи, которые «пахнут нафталином».

«Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку», — отметил певец.

В сложившейся ситуации, по его мнению, стоит подумать о другие людях, которые оказались в более незавидном положении. Комментируя инициативу Валерия Меладзе о бойкоте съемок в «голубых огоньках, Витас посоветовал артистам войти в положение руководства федеральных телеканалов. Он добавил, что уважает Меладзе, но призвал представителей шоу-бизнеса не игнорировать новогодние программы, поскольку зрители любят и ждут звезд на своих экранах, чтобы насладиться их творчеством.