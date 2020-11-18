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«Хватит ныть»: Витас пристыдил шоу-бизнес 

Павел Тиунов 1 час назад
«Хватит ныть»: Витас пристыдил шоу-бизнес
Фото: ТАСС
Певец Витас высказался по поводу жалоб представителей отечественного шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии, сообщает Starhit. Артист посоветовал коллегам по сцене перестать думать «о бабле» и войти в положение руководства федеральных каналов.
По словам Витаса, жалобы артистов на то, что они умирают от голода выглядят смешно, поскольку в них «могут поверить только Харламов и Гузеева». При этом он посоветовал звездам перестать распродавать свои вещи, которые «пахнут нафталином».

«Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку», — отметил певец.

В сложившейся ситуации, по его мнению, стоит подумать о другие людях, которые оказались в более незавидном положении. Комментируя инициативу Валерия Меладзе о бойкоте съемок в «голубых огоньках, Витас посоветовал артистам войти в положение руководства федеральных телеканалов. Он добавил, что уважает Меладзе, но призвал представителей шоу-бизнеса не игнорировать новогодние программы, поскольку зрители любят и ждут звезд на своих экранах, чтобы насладиться их творчеством.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, аткриса Мария Шукшина прокомментировала „бойкот Меладзе“. По ее словам, инициатива вряд ли возымеет эффект, посокльку новогодние программы в традиционном формате уже „невозможно смотреть“, а зрителю на них „наплевать“. Шукшина также прошлась по жалобам звезд на безденежье. Она отметила, что к сложившейся ситуации лучше всего подойти философски: обеспеченных россиян приучили к сытой жизни, а теперь отучают. Единственный способ успокоиться, по ее мнению, принять ситуацию и ограничить потребительство.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Валерий Меладзе , StarHit
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