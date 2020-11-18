«Не разрешают работать»: Винокур раскритиковал власти

Юморист Владимир Винокур раскритиковал власти за запрет на концертную деятельность из-за коронавируса, напомнив, что метро за сутки перевозит девять миллионов человек. Об этом он заявил телеканалу «360».

По словам Винокура, государство отвернулось от артистов, которые «занимаются благотворительством, ездят по городам, общаются с людьми».

«Мы не просто артисты, у нас есть коллективы, им надо платить. Государство нам не помогает, хотя мы — передовая», — отметил он.

Юморист назвал выходом из ситуации открытие залов, чтобы дать возможность работать и зарабатывать творчеством.

«Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать», — констатировал он.

При этом Владимир Винокур отметил, что скоро ему придется вспомнить, что он по первому образованию строитель и «прекрасный был сварщик, плотник», а также выразил удивление, что «государство так быстро отвернулось» от артистов.