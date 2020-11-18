«Не разрешают работать»: Винокур раскритиковал власти

Юморист Владимир Винокур раскритиковал власти за запрет на концертную деятельность из-за коронавируса, напомнив, что метро за сутки перевозит девять миллионов человек. Об этом он заявил телеканалу «360».
По словам Винокура, государство отвернулось от артистов, которые «занимаются благотворительством, ездят по городам, общаются с людьми».
«Мы не просто артисты, у нас есть коллективы, им надо платить. Государство нам не помогает, хотя мы — передовая», — отметил он.
Юморист назвал выходом из ситуации открытие залов, чтобы дать возможность работать и зарабатывать творчеством.
«Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать», — констатировал он.
При этом Владимир Винокур отметил, что скоро ему придется вспомнить, что он по первому образованию строитель и «прекрасный был сварщик, плотник», а также выразил удивление, что «государство так быстро отвернулось» от артистов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Валерий Меладзе на своей странице в Instagram напомнил, что в Москве введен запрет на массовые развлекательные мероприятия до 15 января. Он подчеркнул, что музыканты, артисты, техники и промоутеры уже 8 месяцев «сидят без средств к существованию», и это, по его словам, «никого не волнует». Чтобы обратить внимание на бедственное положение отрасли, Меладзе призвал звезд отказаться от участия в новогодних программах.