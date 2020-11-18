Кто пытается нажиться на смерти Яковлева

Журналисты издания Starhit перечислили людей, которые постарались извлечь выгоду из смерти бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева . Это его гражданская супруга, племянница и женщина, назвавшаяся его матерью.

Последние несколько лет своей жизни Олег Яковлев провел с журналисткой Александрой Куцевол . Женщину называли той, кто увела певца из группы «Иванушки». Считается, что она внушила артисту его творческую исключительность и вынудила его отправиться в сольное плавание. Яковлев не раз благодарил ее за то, что она придала ему уверенности. Перед смертью певец составил завещания, согласно которому все свое 200-миллионное состояние он поделили между своим другом Романом Радовым и племянницей Татьяной . Имени Александры Куцевол в документе не оказалось. Женщина пыталась доказать свое право на четырехкомнатную квартиру на Дербеневской набережной. При этом дважды она представляла в суде фиктивное свидетельство о браке с Яковлевым, но была разоблачена. Затем Куцевол пыталась доказать, что Олег составлял завещание в невменяемом состоянии. Однако суд отказал женщине во всех ее требованиях. Впоследствии выяснилось, что певец и журналистка разъехались за год до его смерти.

В одном из телешоу выяснилось, что у Олега Яковлева якобы есть внебрачный сын. Еще большим шоком для поклонников «Иванушек» стала информация о том, что ребенок артиста — его внучатый племянник Игорь. Племянница Яковлева Татьяна заявила на всю страну, что у нее не было близки отношения с дядей. Артист, по ее словам, отдал ребенка ей на воспитание. При этом, кто мать уже взрослого молодого человека, до сих пор не известно. Татьяна отмечала, что рассказать правду ее вынудили обстоятельства. Некоторые фанаты посчитали, что таким образом в будущем женщина попытается отсудить большую часть наследства, нежели ей предписано завещанием.

Наконец, о праве на состояние Яковлева заявляла Масхуда Минидарова, которая назвала себя матерью умершего певца. Артист отмечал в интервью, что его мать скончалась в 1996 году. Минидарова тем не менее заявила, что Яковлев — ее сын, который сбежал из дома в возрасте 15 лет. Детектор лжи показал, что женщина говорит неправду. При этом специалисты подчеркнули, что она просто сама себя убедила, что артист — её сбежавший ребенок.