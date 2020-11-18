Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Это стыдно»: Михаил Боярский прокомментировал требования артистов о господдержке 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Это стыдно»: Боярский о требовании артистов
Фото: ТАСС
Российский актер Михаил Боярский осудил звезд отечественной эстрады, желающих получить поддержку от государства на фоне COVID-19, посоветовав им искать другие способы заработка в нелегкий период пандемии. По словам артиста, им должно быть стыдно за подобные требования.

— Мне кажется, для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом, — заявил Боярский.

Кроме того, актер уверен в том, артисты сами должны искать и находить источники доходов. Боярский подчеркнул, что поиск работы — это проблема самих артистов. Также, со слов Боярского, просьбы о материальной поддержке недопустимы для звезд такой величины, передает Газета.ru
Однако, по мнению актера, звездам можно помочь с трудоустройством, но сам Боярский склонен подобную поддержку отринуть. Артист заверил, что в том случае, если бы он лишился заработка, он, вполне вероятно, сел бы за руль такси.
Напоминаем, что пандемия инфекции COVID-19 сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Вечерняя Москва: последние новости
«Перестаньте думать о бабле»: Витас ответил на призывы Меладзе бойкотировать новогодние шоу «Перестаньте думать о бабле»: Витас ответил на призывы Меладзе бойкотировать новогодние шоу Седокова приобрела квартиру за 58 миллионов рублей в центре Москвы Седокова приобрела квартиру за 58 миллионов рублей в центре Москвы Леонид Якубович рассказал, как однажды угнал самолет Леонид Якубович рассказал, как однажды угнал самолет
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Михаил Боярский , Иосиф Пригожин , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение