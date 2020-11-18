«Это стыдно»: Боярский о требовании артистов

Российский актер Михаил Боярский осудил звезд отечественной эстрады, желающих получить поддержку от государства на фоне COVID-19, посоветовав им искать другие способы заработка в нелегкий период пандемии. По словам артиста, им должно быть стыдно за подобные требования.

— Мне кажется, для мужчины это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом, — заявил Боярский.

Кроме того, актер уверен в том, артисты сами должны искать и находить источники доходов. Боярский подчеркнул, что поиск работы — это проблема самих артистов. Также, со слов Боярского, просьбы о материальной поддержке недопустимы для звезд такой величины, передает Газета.ru

Однако, по мнению актера, звездам можно помочь с трудоустройством, но сам Боярский склонен подобную поддержку отринуть. Артист заверил, что в том случае, если бы он лишился заработка, он, вполне вероятно, сел бы за руль такси.