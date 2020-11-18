«Все чудно, все хорошо… Почему их всех надо держать на расстоянии? Идет энергия отрицательная. И если в тебя она попадает, то бьет по близким — по тем, кто рядом. Это самое страшное, а многие не понимают», — цитирует издание давнее интервью Виктюка.