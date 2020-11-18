Витас призвал артистов прекратить ныть

Российский певец Витас раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, которые жалуются на тяжелую жизнь во время пандемии коронавируса из-за отмены концертов.

«Первое: уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода — в это могут поверить только Харламов и Гузеева. Второе: хватит распродавать свои личные вещи — они пахнут нафталином. Третье: как вам нравится второе? Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку (не путайте с Коммунаркой). Я призываю подумать о людях, которые оказались точно в такой же ситуации и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов», — цитирует Витаса «Стархит».

41-летний певец также призвал звезд шоу-бизнеса не лишать зрителей «возможности насладиться вашим творчеством» во время новогодних шоу.