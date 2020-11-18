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Витас: коллеги, прекратите ныть, что умираете от голода 

Свободная пресса и ещё 3 46 минут назад
Витас призвал артистов прекратить ныть
Фото: globallookpress.com
Российский певец Витас раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, которые жалуются на тяжелую жизнь во время пандемии коронавируса из-за отмены концертов.

«Первое: уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода — в это могут поверить только Харламов и Гузеева. Второе: хватит распродавать свои личные вещи — они пахнут нафталином. Третье: как вам нравится второе? Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку (не путайте с Коммунаркой). Я призываю подумать о людях, которые оказались точно в такой же ситуации и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов», — цитирует Витаса «Стархит».

41-летний певец также призвал звезд шоу-бизнеса не лишать зрителей «возможности насладиться вашим творчеством» во время новогодних шоу.
Напомним, ранее Валерий Меладзе обратился к артистам с предложением объявить бойкот съемкам в новогодних эфирах из-за ограничений по коронавирусу, но потом отказался от этой идеи, чтобы не лишить зрителей «хоть какой-то радости».
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , StarHit
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