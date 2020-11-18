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Шнуров отреагировал на иск от Лозы стихом про «ущемленное мини достоинство» 

Lenta.ru и ещё 5 57 минут назад
Шнуров указал на «мини-достоинство» Лозы
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» и главный редактор RTVI Сергей Шнуров отреагировал на иск от музыканта Юрия Лозы. Стихотворение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Артист пошутил, что Лоза через суд хочет поднять свое «ущемленное мини достоинство». Свой пост он сопроводил фотографией композитора.
Дни последние вечность несут!
Собирается мертвое воинство!
Хочет как-то поднять через суд
Ущемленное мини достоинство.
Ранее стало известно, что Лоза подал в суд на Шнурова. Исковое заявление о защите чести и достоинства зарегистрировал Симоновский суд Москвы. Поводом стало матерное стихотворение Шнурова, опубликованное после объявления Лозе благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства от президента России Владимира Путина.
В стихотворении Шнуров посмеялся над любовью Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Артист указал, что композитор всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Москва
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