Трансгендер рассказал о связи с Ренатой Литвиновой

Трансгендер Наташа Максимова дала большое интервью Ксении Собчак . Когда-то Наташа была близкой подругой Ренаты Литвиновой . Она отметила, что их с артисткой связывала не только дружба, но и деловые отношения. За совместную работу с актрисой Наташа получала около двух тысяч евро и в целом была довольна их сотрудничеством.

«Дам де компани». Во время монархии было не зазорно, а даже почетно быть фрейлиной. Да, я была фрейлиной Ренаты, чем очень горжусь», — поделилась Максимова.

В целом Максимова тепло отзывается о работе с Ренатой, они сотрудничали на протяжении пяти лет, но постепенно их общение сошло на нет. Как рассказывает Наташа, у эксцентричной артистки все же не самый простой характер, а их недомолвки постепенно переросли в конфликт, из-за которого Наташа и Рената окончательно рассорились и перестали общаться.

«Из неприятных качеств — она может обидеть, и может обидеть очень близких людей. Но я, наверное, тоже этим грешу… Рената — это отдельная планида», — говорит Наташа.

Максимова не жалеет, что они с Литвиновой перестали сотрудничать. Расставаться с актрисой ей было тяжело, она до сих пор испытывает к ней очень теплые чувства, однако это был единственный способ выйти из ее тени. Напомним, что Наташа Максимова родилась мальчиком. Однако с детства она чувствовала, что не похожа на других, что она особенная. Впоследствии Наташа сделала переходную операцию.