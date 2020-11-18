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Боярский посоветовал артистам не просить поддержки у государства 

News.ru 48 минут назад
Боярский посоветовал артистам не просить поддержки
Фото: globallookpress.com
Народный артист РСФСР Михаил Боярский порекомендовал коллегам, которые жалуются на потерю доходов из-за коронавируса, найти другой источник заработка и не просить денег у государства.

Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актёрская — всё равно должен уметь доставать деньги любым способом, — сказал он «Газете.Ru».

По словам Боярского, лично он не стал бы просить власти о помощи и не воспользовался бы государственной поддержкой. Для поправки материального положения актёр занялся бы поиском другой работы.

Первое, что в голову приходит, — пошёл бы водить машину, — заявил он.

О финансовых трудностях в связи с пандемией коронавируса ранее говорили Лев Лещенко, Валерий Меладзе и другие артисты. Продюсер Иосиф Пригожин предлагал освободить представителей шоу-бизнеса от некоторых налогов, актриса Елена Воробей — дать льготы на продукты.
Как писал NEWS.ru, юморист Владимир Винокур предположил, что если не сможет зарабатывать выступлениями в обозримом будущем, то ему придётся искать работу в сфере строительства. По его словам, до занятия творчеством он был хорошим сварщиком и плотником.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Владимир Винокур , Лев Лещенко , Михаил Боярский , Елена Воробей , Иосиф Пригожин , Газета.Ru
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