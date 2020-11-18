Бузова без лифчика ужаснула россиян

Телеведущая и певица Ольга Бузова ежедневно делится в своем микроблоге новыми фотографиями. Накануне она опубликовала снимок, на котором позирует в обычной черной футболке, но без нижнего белья.

Именно из-за этой детали гардероба на Ольгу обрушился шквал критики. Бузовой и раньше доставалось от хейтеров за слишком маленький размер груди. Ольга же не комплексует из-за своего размера и уже давно отказалась от мысли увеличивать грудь. Артистка считает, что нет ничего постыдного в том, что природа наградила ее таким маленьким размером.

Однако некоторые пользователи придерживаются другого мнения. Под снимком Ольги в черной футболке подписчики назвали грудь Ольги «ушками спаниеля».

«Оля, носи лифчик», «Ну неужели нельзя носить бюстгальтер?», «Оля совсем похудела со своим катанием», «Что с грудью?», «Не думала, что такая грудь обвисшая, даже не рожала», — такие комментарии можно увидеть под постом Бузовой.

Само собой, Ольга на критику никак не отреагировала и предпочла не обращать внимания на выпады хейтеров.