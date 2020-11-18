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У Харви Вайнштейна вновь заподозрили коронавирус 

News.ru 1 час назад
У Вайнштейна вновь заподозрили коронавирус
Фото: globallookpress.com
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый за изнасилования, изолирован в связи с подозрением на коронавирус.
Продюсер чувствует себя плохо, у него повышенная температура. Он сдал тест на коронавирус, но результатов пока нет.
Вайнштейн отбывает срок в одной из тюрем штата Нью-Йорк. Если у него подтвердится наличие COVID-19, он будет переведён в тюремный госпиталь, сообщает Life.
Первый раз сообщения о том, что продюсер заразился коронавирусом, появились весной. Однако тогда эта информация не подтвердилась.
Вайнштейн был приговорён в марте 2020 года к 23 годам лишения свободы. Суд в Нью-Йорке признал его виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали продюсера по трём основным пунктам обвинения.
Как писал NEWS.ru, в начале октября Вайнштейну предъявили новые обвинения в преступлениях сексуального характера. По данным следствия, они были совершены в 2004–2013 годах. Если вина продюсера будет доказана, его тюремный срок может возрасти на несколько десятков лет.
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Шоу-бизнес , Харви Вайнштейн , Нью-Йорк , США
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