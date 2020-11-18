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Винокур задумался о смене профессии 

РИА Новости 1 час назад
Винокур задумался о смене профессии
Фото: РИА Новости
Юморист Владимир Винокур возмутился из-за того, что артисты не имеют возможности работать из-за ограничений по коронавирусу.

"Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома. Я прекрасный был сварщик, плотник…", — сказал он в комментарии телеканалу "360".

При этом юморист подчеркнул, что уже 50 лет занимается другим делом, и пожаловался на то, что государство отвернулось от него и других артистов на фоне текущей ситуации.

"Надо просто оглянуться вокруг и понять, что за сутки в метро проходит девять миллионов человек и что они стоят впритык друг к другу. Самолеты переполненные летят на отдых. А нам не разрешают работать", — заключил он.

Ранее Валерий Меладзе предложил артистам не принимать участия в традиционных "голубых огоньках". Он заявил, что без отмененных из-за COVID-19 новогодних концертов нет ощущения праздника. По его мнению, если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то и сниматься в программах им тоже не стоит.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Владимир Винокур
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