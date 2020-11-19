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Асмус рассказала, как едва не осталась без глаза 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Асмус едва не осталась без глаза
Фото: globallookpress.com
Кристина Асмус рассказала историю, которая могла стоить актрисе карьеры. В подростковом возрасте в неё выстрелили пулькой, которая срикошетила и попала девушке в глаз.
В итоге будущая актриса получила ощутимую травму.

Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу. Папа сказал: «О, вообще фигня!» и извлек ее. Лопнуло множество сосудов и я два месяца ходила с кровяным глазом, — поделилась воспоминаниями экс-жена Гарика Харламова, добавив, что пулька «была салатовой».

Поклонники актрисы посочувствовали ей и в свою очередь рассказали множество таких страшных историй, которые с ними происходили, что актрисе их стало неловко «даже лайкать».
Один из подписчиков рассказал, как чуть не задохнулся из-за застрявшей в горле конфеты, другой — о том, как ему «располовинило» шифером губу, третий вспомнил, как ему досталось в глаз стрелой из лука.
Недавно Асмус получила травму на съёмочной площадке. Экранный муж так сильно задел актрису по лицу, что оставил ей огромную шишку на лбу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский комик Гарик Харламов не остался внакладе после развода с актрисой Кристиной Асмус и получил максимум внимания от СМИ и поклонников в соцсетях, а также новые выгодные контракты.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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