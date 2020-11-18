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Лоза подал в суд на Шнурова 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Лоза подал в суд на Шнурова
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза подал иск о защите чести и достоинства к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Исковое заявление зарегистрировано в Симоновском суде столицы, сообщает «Московский комсомолец».
«Рамблер» писал, что 15 октября Владимир Путин объявил Юрию Лозе благодарность за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Музыкант поблагодарил главу государства, но отметил, что с его точки зрения ему могли бы присудить звание «Заслуженного артиста РФ». В свою очередь Сергей Шнуров разместил в соцсетях стихотворение, в котором высмеял готовность Юрия Лозы давать комментарии, нелицеприятно оценив высказывания музыканта.
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По данным «МК», Лоза обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, поводом для которого послужило стихотворение Шнурова.
Соответчиком выступает телеканал RTVI, которым руководит Шнуров, отмечает здание.
При этом ранее Юрий Лоза, комментируя посвященное ему матерное стихотворение, заявил, что «ниже его достоинства обращать внимание на эту ерунду». Музыкант также отметил, что все его злопыхатели просто завидуют ему, так как никто из них не способен написать такое произведение, как, например, «Плот».
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Владимир Путин , СКР , Московский комсомолец
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