Лоза подал в суд на Шнурова 

«Рамблер» писал, что 15 октября Владимир Путин объявил Юрию Лозе благодарность за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Музыкант поблагодарил главу государства, но отметил, что с его точки зрения ему могли бы присудить звание «Заслуженного артиста РФ». В свою очередь Сергей Шнуров разместил в соцсетях стихотворение, в котором высмеял готовность Юрия Лозы давать комментарии, нелицеприятно оценив высказывания музыканта.

По данным «МК», Лоза обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, поводом для которого послужило стихотворение Шнурова.

Соответчиком выступает телеканал RTVI, которым руководит Шнуров, отмечает здание.

При этом ранее Юрий Лоза, комментируя посвященное ему матерное стихотворение, заявил, что «ниже его достоинства обращать внимание на эту ерунду». Музыкант также отметил, что все его злопыхатели просто завидуют ему, так как никто из них не способен написать такое произведение, как, например, «Плот».