Седокова приобрела квартиру за 58 млн рублей в Москвы

Певица Анна Седокова купила квартиру за 58 миллионов рублей в столице. Она стала хозяйкой апартаментов площадью 200 квадратных метров.

Седокова рассказала, что взяла недвижимость в ипотечный кредит, артистка ежемесячно выплачивает 480 тысяч банку.

Знаменитость отметила, что в настоящее время в квартире идет ремонт. После его завершения она вместе с мужем баскетболистом Янисом Тиммой и детьми переедет в элитные апартаменты.

Звезда добавила, что работала с 15 лет, и ее главной мечтой было выбраться из той бедности, в которой она жила в детстве.