Почему экс-жена и подруга не были на похоронах Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская заявила, что следует примеру бывшего мужа, когда тот не стал отменять премьеру спектакля из-за смерти дочери и сам вышел на сцену. Кроме того, актёр никогда не бывал на могиле трагически погибшей дочери, рассказала пианистка изданию «Дни.ру».

Говорил, что умершему это не нужно, — пояснила свою позицию третья жена актёра, добавив, что в тот период времени поступок Джигарханяна спас его.

В день смерти актёра Цымбалюк-Романовской звонили журналисты и знакомые, выражали сочувствие. Она в этот период якобы «готовила программу» русской музыки с оперной певицей. Изначально пианистка собиралась отменить свои планы из-за «депрессивного состояния», но певица якобы приехала к ней, забрала телефон и велела весь день играть произведения Чайковского.

Когда занимаешься искусством — все лишние мысли уходят и остаётся главное — ощущение катарсиса, — рассказала экс-жена актёра.

Что касается вдовы Караченцова и близкой подруги Джигарханяна Людмилы Поргиной, она сослалась на высокую температуру. Поргина предположила, что могла заболеть коронавирусом, так как недавно им переболел её внук. Поэтому вдова Караченцова решила побыть дома, чтобы никого не заразить. Цымбалюк-Романовской Поргина не верит и считает, что она «отняла годы его жизни», пишет Womanhit.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московском драматическом театре прошла церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Проводить легенду отечественного кинематографа, несмотря на пандемию, пришли тысячи людей — его коллеги, друзья, родные, поклонники.