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Федосеева-Шукшина просит главу СК Бастрыкина защитить её от Алибасова 

News.ru 4 часа назад
Федосеева-Шукшина обратилась к главе СК
Фото: globallookpress.com
Лидия Федосеева-Шукшина обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её от мужа Бари Алибасова и от его директора Сергея Моцаря. Актриса считает, что муж не остановится, пока не присвоит её квартиру.
Только недавно суд признал договор дарения квартиры артистки мужу недействительным и вернул её Федосеевой-Шукшиной. Но Алибасов не остановился, подал апелляцию, после чего актриса подала на развод.
Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник обратила внимание в договоре купли продажи на сомнительный акт приёма-передачи 1,39 млн рублей. Юрист сделала вывод, что теперь мужчины пытаются отсудить у актрисы деньги, раз уж они остались без квартиры, сообщает «МК».
После таких «новостей», говорит адвокат, самочувствие Федосеевой-Шукшиной ухудшилось.
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Мы боимся, что с таким напором, претензиями, требованиями и оскорблениями, которые сторона Алибасова и Моцаря допускает в её адрес, каждая новая атака может иметь трагический исход, — говорит юрист.
Федосеева-Шукшина до сих пор уверяет, что сделка с квартирой была фиктивной, как и последующая перерегистрация жилья. В письме к Бастрыкину актриса обвиняет Алибасова в мошеннических действиях, фальсификации доказательств, вымогательстве озвученной суммы.
Представляя указанный «акт приема-передачи денежных средств» в суд, Моцарь Сергей, зная, что я состою с Алибасовым Бари в зарегистрированном браке, пытался создать фиктивную совместную задолженность, в дальнейшем заявляя требования о возврате ему этих «якобы переданных» денежных средств, — пишет в обращении актриса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина будет и дальше бороться за квартиру со своим супругом Бари Алибасовым. Об этом заявила адвокат актрисы Юлия Вербицкая.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , Юлия Вербицкая , Бари Алибасов , СКР
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