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Лопырева похудела и ужаснула поклонников 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Лопырева похудела и ужаснула поклонников
Фото: РИА Новости
Модель Виктория Лопырева ужаснула поклонников в Instagram своей худобой. Они призвали звезду немного набрать вес.
На фотографии, которая вызвала бурные обсуждения, Лопырева позирует в ярком топе цвета фуксии и с броским макияжем.

«Ее величество безумство», — подписала модель снимок.

При этом поклонники призвали Викторию Лопыреву заняться своим здоровьем, отметив, что она очень сильно похудела.

«Что-то пошло не так», — написала larisapakhnevich.


«Что-то вообще на себя не похожа. Зачем себя так уродовать?» — поинтересовалась anna70183.


«Анорексичный вид», — оценила фотографию chzhen_inna.


«Зачем вы так похудели? Такая худоба совсем не красит…», — заявила katerinaki.katerina.

Однако были и те, кому внешний вид Лопыревой очень понравился. Они назвали модель «божественной» и «красавицей».
«Рамблер» писал, что ранее певица Юлия Савичева рассказала, что несколько лет страдала от анорексии и весила всего 37 килограмм при росте в 160 см. Из этого состояния, по словам Савичевой, ее вывело участие в «Фабрике звезд 2». Она начала есть после того, как продюсер Максим Фадеев заявил, что не возьмет девушку на проект, если она не будет хорошо питаться.
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