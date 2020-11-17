Лопырева похудела и ужаснула поклонников 

«Что-то пошло не так», — написала larisapakhnevich.

«Что-то вообще на себя не похожа. Зачем себя так уродовать?» — поинтересовалась anna70183.

«Анорексичный вид», — оценила фотографию chzhen_inna.

«Зачем вы так похудели? Такая худоба совсем не красит…», — заявила katerinaki.katerina.