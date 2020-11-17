Влада Сташевского призвали спасти от нищеты 

Поклонница творчества Влада Сташевского, увидев недавно певца воочию, предположила что он прозябает в нищете, сообщает издание Popcake.tv. Женщина отметила, что звезда эстрады 90-х годов очень неважно выглядит.
Журналисты отыскали тревожное сообщение в фан-аккаунте Сташевского в Instagram. Пользовательница представилась Лидией Плаксиной. Она подчеркнула, что ей 45 лет, и она является фанаткой творчества Сташевского со студенчества. Недавно Лидия повстречала своего кумира и была шокирована увиденным. Она с уверенностью заявила, что концертов у певца нет, его бизнес прогорел, что в результате вылилось в тотальное безденежье.
«Ужас, до слёз, как он осунулся, постарел, ему наверно не чем кормить семью, не на стройку же ему идти работать», — написала Плаксина.
Косвенным подтверждением бедственного положения Сташевского журналисты посчитали недавнее заявление супруги артиста. За интервью с певцом она запросила ни много ни мало 300 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты Popcake.tv подняли панику в СМИ, беспокоясь о судьбе звезды начала 2000-х годов Андрея Губина. По их словам, артист в последний раз появлялся на публике в июле 2020 года. После этого он перестал выходить на связь, отвечать на звонки и сообщения. Близкие артисту люди предположили, что он добровольно заперся у себя дома: дверь в квартиру никто не открывает. Друзья певца выразили подозрение, что с ним «что-то происходит». Позже предприниматель Андрей Бурмяков пояснил, что Губин просто сбежал от столичной эпидемии коронавируса в Египет. Он покинул Россию еще в сентябре. Бизнесмен подчеркнул, что регулярно созванивается с певцом. Артист, по его словам, с юмором отреагировал на новость о своем исчезновении.