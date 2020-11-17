Влада Сташевского призвали спасти от нищеты 

Поклонница творчества Влада Сташевского , увидев недавно певца воочию, предположила что он прозябает в нищете, сообщает издание Popcake.tv . Женщина отметила, что звезда эстрады 90-х годов очень неважно выглядит.

Журналисты отыскали тревожное сообщение в фан-аккаунте Сташевского в Instagram. Пользовательница представилась Лидией Плаксиной. Она подчеркнула, что ей 45 лет, и она является фанаткой творчества Сташевского со студенчества. Недавно Лидия повстречала своего кумира и была шокирована увиденным. Она с уверенностью заявила, что концертов у певца нет, его бизнес прогорел, что в результате вылилось в тотальное безденежье.

«Ужас, до слёз, как он осунулся, постарел, ему наверно не чем кормить семью, не на стройку же ему идти работать», — написала Плаксина.

Косвенным подтверждением бедственного положения Сташевского журналисты посчитали недавнее заявление супруги артиста. За интервью с певцом она запросила ни много ни мало 300 тысяч рублей.