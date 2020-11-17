Ребенок в сумке: Бабкина рассказала о детстве сына

«Я всюду таскала его с собой. Брала на гастроли, даже на заседания парткома перед загранпоездками. Данила сидел в специально приспособленной для него сумке, которая стояла на подоконнике. Я эту сумку выменяла на топ у одной подружки», - рассказала она.
«Перед уходом сцеживала молочко, чтобы было чем покормить. Возвращаясь, чаще всего наблюдала одну и ту же картину. Совершенно мокрый Данила, обложенный подушками, лежал на кровати и носиком посапывал. А тетя Тоня, неслабо выпившая, валялась где-то на полу», - вспомнила Бабкина.
«Мы договорились, что я ему своим присутствием просто мешаю. Мне он не мешает, а вот я ему – да», - рассказала она.