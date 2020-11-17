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Ребенок в сумке и «няня» с алкоголизмом: Бабкина рассказала о детстве сына

Мария Иванова
55 минут назад
Певица Надежда Бабкина рассказала, что после рождения сына решила не уходить в декрет и носила его с собой на работу в специальной сумке. Об этом пишет Cosmopolitan со ссылкой на ее книгу «Модная народная».
Ребенок в сумке: Бабкина рассказала о детстве сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бабкина вышла замуж за барабанщика Владимира Заседателева в 1974 году, в 25 лет она родила от него сына. Певица решила не брать академический отпуск и не отказываться от выступлений, а интегрировать ребенка в свою жизнь.
«Я всюду таскала его с собой. Брала на гастроли, даже на заседания парткома перед загранпоездками. Данила сидел в специально приспособленной для него сумке, которая стояла на подоконнике. Я эту сумку выменяла на топ у одной подружки», - рассказала она.
Бабкина отметила, что иногда оставляла сына с соседкой по коммунальной квартире тетей Тоней, работавшей в заводской столовой.
«Перед уходом сцеживала молочко, чтобы было чем покормить. Возвращаясь, чаще всего наблюдала одну и ту же картину. Совершенно мокрый Данила, обложенный подушками, лежал на кровати и носиком посапывал. А тетя Тоня, неслабо выпившая, валялась где-то на полу», - вспомнила Бабкина.
В своей книге артистка подчеркивает, что дети не мешают карьере. По ее мнению, рожать надо, несмотря на загруженность.
Сейчас Бабкина живет в неофициальном браке с музыкантом Евгением Гором, детей у них. Как писал «Рамблер», недавно появились слухи об их расставании, но сама певица опровергла их в интервью «Комсомольской правде». По ее словам, у них с Гором «все шикарно» и она счастлива с ним, как женщина. Бабкина отмечала, что они перестали появляться на публике вместе, так как устали от шумихи вокруг себя.
«Мы договорились, что я ему своим присутствием просто мешаю. Мне он не мешает, а вот я ему – да», - рассказала она.
Шоу-бизнес,Евгений Гор,Надежда Бабкина,Комсомольская правда,Cosmopolitan,
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