Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Да я как слепой котенок тыкалась»: Седокова о своих мужчинах 

Артём Кульша 13 минут назад
«Да я как слепой котенок»: Седокова о своих мужчинах
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова влюбилась в футболиста Валентина Белькевича, потому что тот отвел ее в боулинг. Об этом она сама рассказала в интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала.
Седокова, как сообщал «Рамблер», — бывшая солистка группы «ВИА Гра». В 2004-2006 годах она была замужем за Белькевичем, а в 2011-2013 годах — за бизнесменом Максимом Чернявским. В 2004-м она родила Белькевичу дочь Алину, в 2011-м Чернявскому — дочь Монику, а в 2017-м — сына Гектора бизнесмену Артему Комарову, с которым тогда встречалась. В 2019-м певица начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. В июле она согласилась стать его женой, В сентябре они поженились.

«Хейтеры начинают закидывать: "Вот у тебя столько браков". Да я как слепой котенок тыкалась, не понимая, где плохое, а где хорошее!» — рассказала Седокова Конову.

Она сообщила, что работала с 15 лет, чтобы помогать родителям, и настолько не видела жизни, ее мир был настолько неопределенным и непонятным, что в 20 лет она влюбилась в Белькевича исключительно потому, что тот сводил ее в боулинг.

«Я такая: "Вау, люди веселятся просто так!"», —рассказала певица.

Она сообщила, что в детстве у нее сбились прицелы — она стала ориентирована исключительно на то, чтобы выбраться из дерьма, в котором находилась, и вытянуть за собой родных. По этой причине у нее не было времени разбираться в мужчинах и тому подобном.

«Поэтому я никогда никого не осуждаю за ошибки», — подытожила Седокова.

Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Чернявский , Анна Седокова , Артем Комаров , Янис Тимма , Валентин Белькевич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
00:55
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
Происшествия
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
00:25
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09