«Да я как слепой котенок»: Седокова о своих мужчинах

Седокова, как сообщал «Рамблер», — бывшая солистка группы «ВИА Гра». В 2004-2006 годах она была замужем за Белькевичем, а в 2011-2013 годах — за бизнесменом Максимом Чернявским . В 2004-м она родила Белькевичу дочь Алину, в 2011-м Чернявскому — дочь Монику, а в 2017-м — сына Гектора бизнесмену Артему Комарову , с которым тогда встречалась. В 2019-м певица начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой . В июле она согласилась стать его женой, В сентябре они поженились.

«Хейтеры начинают закидывать: "Вот у тебя столько браков". Да я как слепой котенок тыкалась, не понимая, где плохое, а где хорошее!» — рассказала Седокова Конову.

Она сообщила, что работала с 15 лет, чтобы помогать родителям, и настолько не видела жизни, ее мир был настолько неопределенным и непонятным, что в 20 лет она влюбилась в Белькевича исключительно потому, что тот сводил ее в боулинг.

«Я такая: "Вау, люди веселятся просто так!"», —рассказала певица.

Она сообщила, что в детстве у нее сбились прицелы — она стала ориентирована исключительно на то, чтобы выбраться из дерьма, в котором находилась, и вытянуть за собой родных. По этой причине у нее не было времени разбираться в мужчинах и тому подобном.