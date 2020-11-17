Якубович назвал причину развода с первой женой

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о своих браках и о причине развода с первой женой.

Шоумен был женат трижды. В первый раз он вступил в брак в студенчестве. Его супругой стала девушка по имени Раиса. На тот момент Якубович к супружеству относился легко.

Шебутное время: КВН, студенчество. Не та? Ну не та и не та. Никто тогда не думал, что брак — это серьёзно. Ну есть штамп в паспорте, ну — нет. Подумаешь, большое дело, — цитирует «Пятый канал» телеведущего.

Первый брак Якубовича закончился разводом. Молодые люди поняли, что не сошлись характерами, и расстались.

По словам шоумена, чтобы построить крепкие отношения, нужно «притираться» друг к другу. Этому правилу он последовал в дальнейшем. После женитьбы на экскурсоводе Галине Антоновой Якубович впервые стал отцом. В 1973 году на свет появился сын Артём, который 20 лет назад обзавёлся наследницей Софьей. Но и этот брак ведущего со временем распался. Третьей женой шоумена стала Марина Видова. В 1998 году она подарила ему дочь Варвару.