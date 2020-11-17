Пригожин попросил власти о налоговых каникулах

«Во втором квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные условия — сняли оплату налогов. По сути, если мы говорим о тяжёлой зиме и тяжёлой осени, то в этом квартале тоже должно быть какое-то послабление, потому что это взаимообмен государства и частного предпринимателя», — заявил Пригожин.