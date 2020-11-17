Пригожин попросил власти о налоговых каникулах

Продюсер Иосиф Пригожин предложил ввести налоговые каникулы для предпринимателей. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Пригожин призвал власти поддержать предпринимателей и ввести налоговые послабления в осенне-зимний период.
«Во втором квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные условия — сняли оплату налогов. По сути, если мы говорим о тяжёлой зиме и тяжёлой осени, то в этом квартале тоже должно быть какое-то послабление, потому что это взаимообмен государства и частного предпринимателя», — заявил Пригожин.
В качестве примера продюсер привел Большой театр России, который при 25%-ной заполняемости не может «отбивать» расходы. Он также напомнил о частных концертных площадках, таких как «Крокус Сити Холл», которые сейчас пустуют и терпят убытки.
Ранее, как писал «Рамблер», пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не рассматривает варианты поддержки деятелей культуры. Песков обратил внимание на то, что сейчас у артистов есть возможности для работы — кино— и телевизионные съемки не запрещены, а театры работают, пусть и с известными неминуемыми в условиях свирепствующей пандемии ограничениями.