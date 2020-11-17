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Пригожин попросил власти о налоговых каникулах для предпринимателей 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Пригожин попросил власти о налоговых каникулах
Фото: vk.com/prigozhin_official
Продюсер Иосиф Пригожин предложил ввести налоговые каникулы для предпринимателей. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Пригожин призвал власти поддержать предпринимателей и ввести налоговые послабления в осенне-зимний период.

«Во втором квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные условия — сняли оплату налогов. По сути, если мы говорим о тяжёлой зиме и тяжёлой осени, то в этом квартале тоже должно быть какое-то послабление, потому что это взаимообмен государства и частного предпринимателя», — заявил Пригожин.

В качестве примера продюсер привел Большой театр России, который при 25%-ной заполняемости не может «отбивать» расходы. Он также напомнил о частных концертных площадках, таких как «Крокус Сити Холл», которые сейчас пустуют и терпят убытки.
Ранее, как писал «Рамблер», пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не рассматривает варианты поддержки деятелей культуры. Песков обратил внимание на то, что сейчас у артистов есть возможности для работы — кино— и телевизионные съемки не запрещены, а театры работают, пусть и с известными неминуемыми в условиях свирепствующей пандемии ограничениями.
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Шоу-бизнес , Общество , Дмитрий Песков , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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